Nouvelle formule 2023 Place du Sénat, Katajanokka et ses merveilles Art nouveau, église dans le Rocher, musée Kiasma, hareng, airelles et roulés à la cannelle, saunas traditionnels ou ultra-contemporains, boutiques de mode et de design, échappée dans l'archipel ou à Porvoo : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Helsinki autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Helsinki (et son archipel) quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format Les environs : des échappées à 1h de la ville Carnet pratique : toutes les informations indispensables Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses de Michaël Toledano. Chargé de mission culture à l'Institut français de Finlande, Michaël habite à Helsinki depuis 6 ans.