Le goût du temps

Souvenirs du passé, variations sur le présent, projections vers l'avenir : la littérature est une histoire de temps. Dramaturges, poètes et romanciers ont souvent fait des jours qui filent leur préoccupation première. Certains le nient, d'autres tentent de l'apprivoiser. Les auteurs de science-fiction, eux, sautent le pas, pour envisager un futur apocalyptique ou au contraire flamboyant. Des philosophes de la Grèce antique aux scientifiques d'aujourd'hui, à l'ombre des horloges, montres et autres clepsydres, voyage dans le temps, perdu, fuyant ou retrouvé, en compagnie de Marcel Proust, Oscar Wilde, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Virginia Woolf, Pierre de Ronsard, Guy de Maupassant, Georges Perec, Jean-Baptiste Clément, Patrick Modiano, Stephen Zweig, Maylis de Kerangal, Anton Tchekhov, Jules Verne, Dino Buzzati, Robert Desnos, George Orwell, et bien d'autres...