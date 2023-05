15 projets bois pour le jardin à faire en un week-end

Un manuel pratique qui présente 15 projets bois pour l'extérieur, très simples et rapides à réaliser, accessibles même aux débutants (table de pique nique, plateau d'appoint, pergola, balancelle, nichoir à oiseaux, support de hamac, chaise longue, etc.). Chaque création s'accompagne de conseils pratiques sur la meilleure approche de construction à adopter puis d'instructions étape par étape, illustrées par des photographies et des schémas détaillés.