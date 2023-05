Le grand livre du théâtre. D'Epidaure à Avignon

Un panorama de l'histoire du théâtre, de l'Antiquité à l'époque contemporaine Complet, cet ouvrage propose un panorama de l'histoire du théâtre, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Organisé par siècle, il propose pour chacun un parcours original, clair et vivant : Un déroulé chronologique. Une description des genres théâtraux, de la farce au théâtre d'idées. Des focus sur les auteurs, les metteurs en scène et les comédiens. Des clés pour comprendre le contexte, social, économique et politique. Des encadrés sur l'évolution de la dramaturgie et les techniques de représentation. Un index des personnes et des oeuvres facilite sa consultation.