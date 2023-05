La vie de Marinette par Marinette " J'ai été une pionnière. Le football m'a ouvert des perspectives que je n'avais pas imaginées. On dit souvent que la chance se provoque. J'ai tendance à le croire. Ne jamais rien lâcher, travailler, persévérer : c'est ce qui me caractérise. C'est l'histoire de ma vie. Du combat, de l'abnégation, des remises en question, des frayeurs, des larmes. J'ai grandi dans la peur avant que le football m'offre une bouffée d'oxygène. J'aurais pu lâcher prise, mais je me suis toujours accrochée. Je peux le dire aujourd'hui sans détour : le ballon m'a sauvée. " Première joueuse professionnelle française, Marinette Pichon a longtemps été la meilleure buteuse de l'histoire de l'Equipe de France avec un record de 81 buts en 112 sélections. C'est aussi une star aux Etats-Unis où elle a accompli une partie de sa carrière et où elle a été élue en 2002 meilleure joueuse de la prestigieuse ligue professionnelle américaine. En 2018, dix ans après avoir rangé ses crampons et son maillot bleu, elle raconte son incroyable parcours et son destin hors norme. De sa première paire de Patrick achetée par sa mère à l'âge de cinq ans à son combat pour fonder une famille avec son épouse, elle aborde sans tabou toutes les épreuves - à la fois personnelles et sportives - qui ont fait d'elle une icône du football et une femme désormais épanouie. En 2023, ce livre a inspiré à Virginie Verrier la création du film Marinette, qui retrace son extraordinaire destin.