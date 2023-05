Communiquer avec les animaux est naturel. C'est une relation simple et authentique. Dans cet ouvrage, Laïla Del Monte nous ouvre des horizons insoupçonnés sur la vie intérieure des animaux. Elle nous invite à reconsidérer notre relation avec eux et ainsi à les respecter et les aimer davantage, en partageant les communications qu'elle réalise avec eux depuis des décennies. Avec amour et sincérité, elle nous explique comment elle parvient à entrer en communication subtile avec les animaux. Aucune méthode mystérieuse ni procédés magiques ne sont nécessaires, il suffit de se reconnecter à notre intuition profonde pour rétablir ce lien. La démarche de Laïla Del Monte fait naître le désir d'entreprendre, à notre tour, ce chemin vers l'animal et, par ce biais, vers nous-même.