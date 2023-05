Si je puis me permettre.... Lettres à Schopenhauer, Nietzsche et Freud

Schopenhauer, Nietzsche, Freud... . Les oeuvres de ces trois grands penseurs qui ont profondément influencé l'histoire intellectuelle occidentale ne sont pas sans lien. La pensée philosophique de Nietzsche doit beaucoup à celle de Schopenhauer, qu'il nomme son "éducateur" , quand bien même il le critiqua vivement après avoir admiré son génie. De pertinentes intuitions de ces deux philosophes, en rupture avec la philosophie classique, ont ouvert la voie aux théories de la psychanalyse développées par Freud. Fût-ce avec quelques réserves pour se défendre de toute influence dans ses recherches, ce dernier reconnut en eux, et particulièrement en Schopenhauer, des précurseurs de la psychanalyse. Parce qu'il affirme devoir à Schopenhauer, Nietzsche et Freud, ce qu'il nomme son "éducation philosophique", l'auteur a un jour décidé de se rendre dans les villes où ils vécurent - Francfort-sur-le-Main, Sils-Maria et Vienne - et de leur écrire. Dans ses lettres, il explore librement les thèses et les pensées, souvent audacieuses, toujours stimulantes, qui ont façonné la singularité de chacun. Les idées étant faites pour être interrogées, il les a confrontées à ses points de vue et plus généralement à celles qui animent les temps présents.