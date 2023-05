Witchy Lenormand

Que la lumière des étoiles guide votre chemin ! Dans une ambiance witchy, partez en voyage à travers l'espace et le temps avec ces cartes magiques, une toute nouvelle version de l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne parisienne du xixe siècle. Inspirées par la nuit et les astres, elles vous entraîneront dans le monde fascinant et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Les 38 cartes rassemblent les 36 symboles du Petit Lenormand, selon la création originale de Mademoiselle Lenormand, ainsi que 2 cartes supplémentaires : une carte yin et une carte yang. Chacune d'entre elles vous transmettra sa signification pour une lecture traditionnelle et vous dévoilera un message magique de reconnexion à votre pouvoir personnel, afin d'éclairer votre chemin dans chaque domaine de votre vie. Ecoutez votre intuition et connectez-vous à l'Univers et à la multidimensionnalité de votre âme.