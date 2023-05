Testez-vous en pharmacologie. Et validez votre U.E 2.11 semestres 1, 3 et 5

Destiné aux étudiants en soins infirmiers, cet ouvrage est l'outil indispensable pour réussir l'UE 2. 11. Plus de 450 QCM/QROC permettent un cheminement rapide vers la maîtrise des notions attendues : - la réglementation des médicaments et celle des dispositifs médicaux ; - les risques et dangers liés à la médication ; - la pharmacodynamie et la pharmacocinétique ; - les formes pharmaceutiques ; - les différentes classes thérapeutiques et les interactions médicamenteuses ; - la mise sur le marché d'un médicament et les essais cliniques.