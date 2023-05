L'IA au coeur de l'entreprise. Une alliée pour votre stratégie RH

Le constat est désormais établi : l'intelligence artificielle change le monde du travail. Comment les professionnels RH peuvent-ils saisir les opportunités créées par l'IA et les mettre en oeuvre de façon optimale dans leur organisation ? Au-delà du bruit médiatique, amplifié par les récentes évolutions que sont les NFT et le métavers, il s'agit de construire de nouveaux modes de de travail, et de développer de nouvelles compétences. Anticiper et comprendre les bouleversements actuels et à venir, c'est la seule façon de pouvoir agir, et non subir.