Le Corps de l'autre

Louis Vertumne, septuagénaire solitaire, est un critique littéraire aigri et méprisant, guère apprécié dans son milieu. Un soir de Noël, alors qu'il rentrait tranquillement chez lui, il se fait poignarder par un jeune skinhead. Touché à mort, Vertumne s'effondre en plongeant une dernière fois son regard dans celui de son agresseur. Une fraction de seconde plus tard, il tient dans ses mains un couteau ensanglanté et réalise qu'il vient d'être projeté dans l'enveloppe corporelle de Donovan Dubois, son meurtrier, dont il prend immédiatement l'identité. Louis fuit pour échapper à la police, emprisonné dans la vie et le corps de cet autre dont il ne connaît rien mais qui semble avoir, malgré son jeune âge, tout un tas d'ennuis dont il devra se défaire, et vite. Entre pulsions suicidaires, volonté de vivre et tentatives d'écriture, Vertumne-Donovan va s'efforcer, au fil de ses pérégrinations, de donner un sens à cette nouvelle vie, s'interroger sur la vanité de la précédente mais également faire face à ce profond bouleversement psychologique et social. Alors que ferions-nous si, à l'aube de la dernière heure, il nous était donné, même dans un autre corps, la possibilité de tout recommencer ? Un roman hybride, amusant et inattendu, où l'aspect quelque peu fantastique ne prend jamais le pas sur le réel. Par le biais de ce roman qui peut se lire comme un conte, Châteaureynaud nous offre ici une profonde réflexion sur l'identité et ses fondements.