Le plus beau lundi de ma vie tomba un mardi

Lorsqu'un petit garçon plein d'espoir rencontre un vieil homme au passé douloureux... Noah D'Amico, dix ans, s'est donné comme objectif de devenir le premier enfant métis président des Etats-Unis. Quatre secondes et cinquante centièmes, voilà le temps dont il dispose pour convaincre chaque personne de son voisinage. Peu mais suffisant pour un certain Jacob Stern, vieil homme de soixante-quinze ans, impressionné par ce jeune orateur. C'est ainsi que Noah entre dans la vie de Jacob, avec la force d'une tempête, l'abreuvant de jolis mots et de belles espérances. Une rencontre qui changera tout et de laquelle naîtra la plus improbable des amitiés. Mais les gens ne sont pas toujours ce que l'on croit. Chaque être humain a sa part d'ombre. Jacob ne le sait que trop bien, Noah, lui, le saura bientôt.