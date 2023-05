La Terre tremble jusqu'à ses fondations, les mers et les océans tremblent sans cesse, les sons se répercutent sur la terre, la mer et l'air. Notre cerveau et notre corps sont inondés d'ondes, et l'Univers est rempli d'un immense spectre de rayonnement électromagnétique, dont la lumière visible n'est qu'une infime partie. En cherchant encore plus loin, on trouve des ondes mécaniques, des phénomènes d'ondes quantiques et des ondes gravitationnelles, désormais clairement détectées. Ce livre présente les principaux types d'ondes, leurs sources, leurs effets et leurs utilisations. L'auteur explique comment le mouvement des ondes donne lieu à toute une série de phénomènes, de la réflexion, la diffraction, l'interférence et la polarisation dans le cas des ondes lumineuses aux battements et aux échos pour le son. Toutes les ondes, aussi différentes soient-elles, partagent de nombreuses caractéristiques et malgré toute leur complexité, nombre de leurs comportements sont fondamentalement simples.