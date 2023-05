Boris de Schloezer, un intellectuel européen

Né en 1881 en Biélorussie, beau-frère du compositeur Alexandre Scriabine, émigré en France à l'âge de 40 ans, auteur jusqu'à sa mort en 1969 d'une oeuvre considérable et multiforme, écrivant aussi aisément en français qu'en russe, Boris de Schloezer est une figure typique d'intellectuel européen. L'ouvrage explore ainsi tous les aspects de son oeuvre et de son activité : de traducteur des grands écrivains russes (Dostoievski, Tolstoi, Chestov, Pouchkine, Gogol, Leskov, Bounine, Leonov, Lermontov, Rozanov) et philosophe du religieux Léon Chestov ; de philosophe de l'art et de la musique ; de critique littéraire ; de critique musical. Intellectuel européen, Boris de Schloezer l'est par l'ampleur de ses curiosités, par son insatiable appétit de lire et d'entendre, par son goût de la transmission, par son refus de s'enfermer dans une langue, une culture, ou une spécialité académique. Il doit être redécouvert et reconnu à sa juste mesure. La collection Aesthetica s'y emploie en republiant également la totalité de son oeuvre de critique et d'esthétique de la musique.