Meurtres dans le décagone Tome 4

Plus que trois survivants. Le temps passe et le sort continue de s'acharner sur les étudiants présents sur l'île. Mais l'heure n'est plus aux hypothèses : il leur faut percer au plus vite les secrets du Décagone et les mystères des meurtres en série pour espérer échapper à la mort. Kawaminami et Shimada, eux, avancent petit à petit dans leur investigation en trouvant une lettre sur la tombe de Chiori Nakamura. Cela va permettre de lever enfin le voile sur sa tragique disparition...