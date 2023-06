A la fois fiction contemporaine et récit historique, le Peintre oublié est composé de deux histoires qui s'interpénètrent pour ne former qu'un seul récit. Trois amis, peintres amateurs, se découvrent une passion pour un artiste anglais de la fin du XVIII ? siècle : Thomas Girtin. La découverte de ce peintre est pour Fred, Sarah et Arturo une double révélation. La révélation du talent d'un artiste extraordinaire, et celle d'un passé que chacun n'avait pas forcément envie de voir ressurgir. Thomas Girtin, dont l'oeuvre a été presque entièrement ignorée malgré son influence considérable sur la peinture britannique, s'est imposé comme un pionnier et un maître de l'aquarelle. Mais la brièveté de sa vie - il est mort à 27 ans - comme ses affinités socialistes et son admiration pour la Révolution française, peu goûtées dans l'Angleterre de cette époque, ont éclipsé son oeuvre au profit de celle de J. M. W Turner, son ami de jeunesse. En utilisant cette double narration pour établir des parallèles entre deux époques de progrès technologiques rapides et de turbulences sociopolitiques, le nouveau roman graphique d'Oscar Zarate rend justice à cet artiste injustement oublié. Oscar Zarate est un aquarelliste de grand talent. Après avoir travaillé avec Alan Moore et Carlos Sampayo, il signe seul ce roman graphique fleuve et passionnant qui rend un hommage vibrant à ce "peintre oublié".