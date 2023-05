Marcher, déambuler sous le ciel, goûter le paysage à hauteur de regard. Et puis, tendre la main, le pouce dressé et attendre. Attendre qu'une voiture s'arrête. Et durant cette drôle de parenthèse en autostop, s'éprouver et, tout autant, se prouver qu'on est libre. Pour elle, la fille de 68, rétive à toute autorité, c'est un élan vital. Histoires passagères tient la chronique imaginaire, entre 1970 et 1973, des allers et venues d'une jeune prof de banlieue. Au fil de récits ciselés comme autant d'éléments d'un puzzle intime, c'est d'une voiture à l'autre, d'un inconnu à l'autre, que nous traversons la France, la Corse et la Grande-Bretagne. Nous rencontrons avec elle des hommes qui nous étonnent ou nous déconcertent, nous attirent ou nous effraient. Dans ces embarquements répétés, ce qui se joue ébauche le portrait d'une époque, en écho avec les réalités d'aujourd'hui. Au fil de pages portées par la très belle plume de Maddalena Rodriguez-Antoniotti, émerge, entre histoire personnelle et histoire collective, le destin d'une femme éprise de liberté.