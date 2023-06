"Le Camping-Car" : une mine d'informations pour apprendre le vocabulaire du thème et découvrir l'univers de ce véhicule, à la fois "logement" et moyen de transport, très apprécié et très utilisé l'été ou durant les vacances scolaires. Un documentaire interactif et ludique qui valorise la participation et l'autonomie de l'enfant, tout en lui permettant d'en savoir plus sur la thématique en collant et en s'amusant. L'enfant apprend en positionnant des stickers aux bons endroits. Pour tous les petits fans de week-ends ou de vacances en camping-car, le meilleur moyen de transport pour partir à l'aventure sur les routes, en toute sécurité, et avec confort. Un documentaire illustré pour découvrir ce véhicule aménagé qui offre beaucoup d'avantages 16 pages et une quarantaine de stickers pour apprendre comment se déroulent des vacances dans ce drôle de véhicule. Les enfants adorent voyager en camping-car, cette mini-maison qui va partout et qui permet de bien profiter du paysage ! La plupart des camping-cars familiaux disposent d'un lit à l'avant et d'une chambre à l'arrière. Coin cuisine, salon, douche et W-C, rien ne manque à l'intérieur. L'auvent déplié, on dispose aussi dehors d'un espace privé et abrité. Et, cerise sur le gâteau, si on a un animal de compagnie, aucune restriction ou interdiction : on peut le prendre avec soi ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end.