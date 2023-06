Guide curieux de l'estuaire de la Seine

Découvrez la Normandie autrement avec ce guide en format Docu-BD ! Cet ouvrage vous présentera l'histoire de 20 villes normandes et leurs environs situées dans l'estuaire de la Seine de manière ludique : une anecdote historique racontée en bande dessinée vous passionnera et les pages documentaires vous permettront d'approfondir l'histoire de ces lieux et d'avoir de nombreux conseils de visite. Alors n'attendez plus et venez dénicher les trésors de la Normandie !