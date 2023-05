Enseigner l'orthographe au CE1 et CE2, une nouvelle méthode de Françoise Picot ! - Jour 1 : étude des graphèmes correspondant aux phonèmes ou règles (féminins et pluriels particuliers, valeur sonore d'une lettre...), mémorisation de mots et/ou exercice en autonomie - Jours 2 et 3 : mémorisation de mots et/ou exercice en autonomie - Jour 4 : dictée Des révisions et une évaluation complètent chaque période : - 164 mots mémorisés pour le CE1 avec des dictées de phrases au quotidien - 207 mots mémorisés pour le CE2 avec des dictées de phrases au quotidien Les + de l'ouvrage : - Une démarche structurée pour travailler jour par jour avec les élèves, afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage de l'orthographe - Des activités adaptées à chacun des deux niveaux (CE1 et CE2) - Des dictées à trous pour les élèves en difficulté A propos de l'autrice : Françoise Picot Inspectrice de l'Education nationale honoraire, spécialisée en Français et Histoire