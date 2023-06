league of liars

Cayder, dix-sept ans, n'a qu'un but dans la vie : faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extra-dimensionnelle. Alors qu'il officie comme apprenti avocat dans la prison de Vardean, ses certitudes sont vite mises à mal par trois condamnés un peu particuliers : Elenora, une princesse déchue, Jey, un escroc sarcastique, et Leta ... sa propre soeur. D'autant que des indices indiquent que les preuves pourraient être fabriquées. A moins qu'il ne soit manipulé par trois magiciens de génie. Cayder prend alors une folle décision : faire évader tout ce petit monde et surtout en avoir le coeur net sur cette magie interdite qui a provoqué la mort de sa mère autrefois...