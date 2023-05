Mila et Noé en classe de mer

Des Bandes Dessinées spécialement conçues pour consolider la lecture. - La BD est un genre ludique pour des enfants qui ont du mal à se motiver. - L'approche est facilitante pour des enfants qui connaissent un début d'apprentissage de la lecture plus compliqué. Résumé de l'histoire : La classe de Mila et Noé part une semaine en Bretagne pour découvrir le bord de mer. Alors que Mila, Noé et leurs amis explorent la plage et les rochers à la recherche de coquillages, une lettre, trouvée dans une bouteille rejetée par l'océan, les lance sur la piste d'un trésor... Une BD pour les enfants dès 7 ans.