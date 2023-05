Avec Odyssée, fruit de trois ans de travail et d'allers- retours entre l'atelier et la rue, Levalet nous offre la première bande dessinée écrite à l'échelle urbaine. Commencée en décembre 2019, cette aventure pouvait être suivie en direct sur les réseaux sociaux. Cet ouvrage en restitue aujourd'hui la totalité. Tous les personnages représentés ici ont été dessinés en taille réelle à l'encre de Chine avant d'être découpés puis collés dans les rues de Paris, Reims, Marseille et Londres. Ce récit tout en images, librement inspiré de l'épopée homérique, met en scène un jeune conscrit de sa convocation jusqu'à sa désertion en passant par les multiples péripéties, souvent cocasses, qu'il doit affronter durant son périple. Le goût du détail, la volonté de jouer avec le contexte, de faire de la rue un immense décor en mouvement, où le héros doit s'adapter à toutes les situations comme à tous les supports, forment une oeuvre exemplaire qui fait date dans l'art urbain.