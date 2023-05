Vie minimale, expérience maximale. 7 jours pour revenir à l'essentiel et retrouver sa liberté

Distractions. Notifications. Personnes mal intentionnées. Mauvaises habitudes. Achats compulsifs. Pensées négatives. Pertes de temps... Vous avez l'impression de courir après le temps et de vous épuiser de plus en plus chaque jour ? Vous ne parvenez pas à trouver du temps pour vous ? Et si vous essayiez de ralentir ? Découvrez une nouvelle façon de vivre en optant pour un quotidien plus simple. Choisir le minimalisme, c'est prendre la décision de se concentrer sur ce qui compte pour vous. Grâce à ce programme sur 7 jours, vous allez apprendre à dépasser vos peurs pour enfin passer à l'action. Désencombrez votre logement, réduisez drastiquement vos notifications sur votre ordinateur et votre smartphone, apprenez à mieux cerner vos pensées, choisissez là où vous désirez réellement donner votre temps, votre énergie et votre argent. En une semaine, vous pouvez faire le choix de tout changer. Choisissez dès à présent de prendre du temps pour vous. Choisissez de retrouver votre liberté !