Cousins germains. Les architectes suisses formés en Allemagne et leur carrière. 1800-1920

Entre 1800 et 1914, plus de 2000 architectes suisses se forment dans les grandes écoles allemandes. Ce livre s'intéresse à 1000 d'entre eux, dont plus d'un quart de Romands (264), dont la trace a pu être retrouvée dans les archives des grandes écoles d'architecture de Munich, Stuttgart, Karlsruhe et Berlin. Il questionne un thème essentiel, et pourtant encore inexploré : celui de la diffusion de l'architecture allemande en Suisse, un transfert culturel dont la signification est très particulière alors que se constitue le jeune Etat fédéral. C'est une toute nouvelle histoire de l'architecture suisse du XIXe siècle qui est ici révélée, accompagnée d'une riche iconographie en grande partie inédite.