Toujours en quête du passé, Margot et Rudy sont projetés à Paris en 1815. Ils rencontrent la jeune Marie Taglioni, surnommée par son maître de danse "vilain petit canard" car elle souffre d'une malformation du dos qui l'empêche de bien danser. Pour dépasser son mal, Margot et Rudy l'aident à inventer de nouvelles poses et à créer des chaussons un peu spéciaux : les pointes.