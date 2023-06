La nouvelle collection Boscher pour l'école primaire centrée sur les matières fondamentales : - une pagination courte pour aller à l'essentiel ; - 100 activités de français et de maths pour maîtriser les indispensables de CP ; - une présentation visuelle des contenus pour donner envie et faciliter les apprentissages. Chaque leçon s'organise en 3 temps : 1. la règle sous forme de carte mentale ou d'infographie ; 2. des conseils pour acquérir de la méthode ; 3. des activités progressives pour mettre en pratique la notion étudiée. Avec aussi : des bilans à construire sous forme de carte mentale pour mettre l'enfant en action et lui permettre de s'approprier les apprentissages.