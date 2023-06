Le Cycle de Pûr. La Fille de Diké. Tome 1. Une maison de feu

On dit que le Chaos, quand il veut un enfant, pousse une femme à engendrer le jour de Diké. Et sa fille après elle, et ainsi de suite pendant six générations... Et lorsque naîtra la septième, naîtra alors la vraie fille du Chaos. Et celle-ci sera bleue comme la nuit, et celle-ci sera pleine de la force du ciel, et celle-ci mettra la terre en colère. Sous le soleil de Monos, une petite planète volcanique, s'étale un gigantesque marais parsemé d'îles et d'atolls. Polis, l'île centrale, abrite le couple sacré et les familles des Descendants. Leurs pouvoirs ancestraux maintiennent l'Equilibre et tiennent le Chaos à distance durant les 49 ans de la Ronde. Mais lors de la cinquantième année, l'ombre de la planète Mavros se répand et vient le temps de la guerre. Une guerre qui semble encore lointaine à la naissance de Aïone. Et pourtant, à peine parue, l'extraordinaire enfant à la peau bleu profond et aux cheveux de feu semble être à l'origine d'une cascade de bouleversements. Au même instant, le volcan de l'île se réveille. A son contact, ses frères Gê et Aether sont profondément transformés : ils se mettent à voir l'avenir, à sentir le poids de l'air, le mana couvrant leur île, à commander au vent ou à voir l'infini... Commence alors un cycle de calamités à l'ampleur surnaturelle - séismes, tempêtes meurtrières, sécheresse, coulées de lave - et tous s'interrogent : la petite fille à la couleur de nuit, qui grandit à une vitesse phénoménale, est-elle un élément d'Equilibre ou de Chaos ? Le couple sacré et les mages de guerre de l'île centrale accepteront-ils son existence ? Aïone, Gê et Aether, aux dons enviables, seront-ils enlevés à leur village ? Qui aura le pouvoir calmer le Maëlstrom au coeur du volcan ? Des réponses pourraient-elles être trouvées dans les archives du village ? Et si Aïone n'avait pas été la première extraordinaire enfant à naître ? Une trilogie de Fantasy adulte par l'autrice de 14-14, et de nombreux autres romans, chez Bragelonne et chez d'autres éditeurs.