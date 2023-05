Galops 3 et 4 Un manuel complet de préparation aux examens d'équitation conforme aux programmes fédéraux officiels + des questions/réponses pour s'entraîner ! Tu as déjà passé avec succès tes Galops 1 et 2 ? Bravo ! Te voici maintenant en chemin pour réussir tes Galops 3 et 4, et ce manuel va t'y aider en complétant l'enseignement de ton moniteur. Chaque partie des programmes officiels de la Fédération française d'équitation est expliquée simplement et de manière détaillée, en cinq chapitres pour chaque Galop (Connaissances générales / Connaissance du cheval / S'occuper du cheval / Pratique équestre à pied / Pratique équestre à cheval). Plus de 300 dessins et photographies en couleurs apportent des explications claires et précises à chaque leçon. Des questions/réponses permettent pour chaque Galop de vérifier que les différents points du programme ont été assimilés. Les enseignants fédéraux spécialisés dans les différentes disciplines qui ont validé la conformité de ce manuel aux programmes officiels te livrent leurs meilleurs conseils pour améliorer tes connaissances et ta pratique. Un guide très illustré, indispensable pour perfectionner tes qualités de cavalier et réussir tes Galops 3 et 4 d'équitation. Les enseignants en équitation trouveront dans ce manuel un appui didactique complémentaire à la formation pédagogique qu'ils transmettent à leurs élèves.