Je me mets au tricot. Bases et techniques du tricot d'aujourd'hui

Vous voulez vous mettre au tricot mais vous n'y comprenez rien ? Taille des aiguilles, choix de la laine, techniques de montage des mailles et points endroits, envers, mailles torses... vous êtes perdue ! Lise Tailor vous dit tout ce qu'il faut savoir pour débuter en douceur, apprendre les bons gestes et faire les meilleurs choix dès le début, comprendre les bases pour tricoter sans peine et être fier du résultat, chacune selon son talent et son expérience. Elle détaille aussi les pratiques les plus utilisées aujourd'hui : tricot aux aiguilles circulaires, décryptage de patrons anglais, blocage de l'ouvrage terminé...