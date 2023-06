UML 2.5 et Design Patterns en Java. Coffret en 2 volumes : Maîtrisez les modèles de conception

Design Patterns en Java - Descriptions et solutions illustrées en UML 2 et Java (5e édition) - Les 23 modèles de conception Ce livre présente de façon concise et pratique les 23 modèles de conception (design patterns) fondamentaux en les illustrant par des exemples pertinents et rapides à appréhender. Chaque exemple est décrit en UML et en Java sous la forme d'un petit programme complet et exécutable. Pour chaque pattern, l'auteur détaille son nom, le problème correspondant, la solution apportée, ses domaines d'application et sa structure générique... Ce livre sur UML 2.5 s'adresse tout autant aux étudiants qu'aux développeurs pratiquant la modélisation de systèmes, de logiciels et de processus...