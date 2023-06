Une Cordée. Histoires de soldats de montagne

Montagnes en batailles. Les Troupes de montagne, " ces Chasseurs alpins " que connait le grand public, naissent à la fin du XIXe siècle, après qu'aient été observés les avantages offerts par le déploiement permanent d'une force spécialement préparée aux rigueurs des Alpes. Toutefois, au cours du siècle qui suivra, le rôle de ces combattants des hautes vallées, leurs uniformes, leurs coutumes, tout ce qui les identifie évoluera progressivement... De la Grande Guerre à aujourd'hui, les soldats de montagne se sont construit une histoire guerrière et humaine dont la richesse est une source pour des récits passionnants. Ainsi, au travers d'une fiction contemporaine mettant en scène trois jeunes engagés, camarades et amis, Une Cordée nous raconte les traditions et évolutions de ces soldats particuliers ayant choisi la montagne comme alliée.