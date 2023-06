Beast. La nouvelle romance new adult délicieusement inquiétante de Jay Crownover !

Entre le bien et le mal, l'amour tente de survivre. Ollie s'est toujours sentie prise au piège. Coincée entre Huck et Sawyer, les deux demi-frères ennemis du riche foyer au sein duquel elle a grandi. Cinq ans après le tragique accident qui a fait imploser cette famille, Ollie se tient sur le palier de Huck, un but bien précis en tête : regagner sa confiance. Quoi qu'il lui en coûte. Et ce, malgré la haine qu'il semble encore lui porter et les sensations inattendues qu'elle éprouve à ses côtés... Pour Huck, fuir est une question de survie. Fuir son passé, son demi-frère, sa famille. Aujourd'hui pourtant, il a enfin réussi à se construire une vie qui le satisfait. Mais une personne a le pouvoir de détruire cet équilibre en quelques secondes : Ollie. Aussi, quand Huck la voit débarquer chez lui, il ne pense qu'à une chose : se débarrasser d'elle... Ou peut-être se venger ? "Une histoire pleine de suspens, de rancoeur, de désir et de volonté de réussie sa vie. Ollie et Huck nous entraine dans une aventure intense dans une ambiance assez malsaine . On sent le danger qui plane même si on ne parvient pas à mettre le doigt dessus. C'est progressif et totalement addictif. C'est imprévisible et plein d'émotions". Un brin de lecture "J'ai adoré l'ambiance assez spéciale, le stress permanent que quelque chose leur tombe sur la tête et le suspense concernant certains faits ! Le final est vraiment chouette et on les quitte avec un grand sourire aux lèvres !! " Les lectures de Mylène "J'ai adoré l'histoire de Ollie et Huck car elle saura nous emmener sur des montagnes russes d'émotions et de retournements de situations". The Lovely Teacher Addictions A propos de l'autrice Tout comme les personnages de ses romans, Jay Crownover est une grande amatrice (et collectionneuse ! ) de tatouages. Lorsqu'elle a pris conscience qu'elle ne deviendrait pas la rock star qu'elle rêvait d'être depuis ses huit ans, elle a décidé d'embrasser son autre passion : l'écriture. Elle est l'autrice des séries à succès "Bad", "Marked Men" et "Clash".