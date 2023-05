Star Wars Dark Maul Tome 4 : L'équilibre dans la Force

Coupé en deux par Obi-Wan Kenobi, sauvé par les sorcières de Dathomir mais rejeté par son ancien maître Dark Sidious, Dark Maul est prêt à tout pour se venger de ses ennemis. Quitte à affronter toute la galaxie ! A la tête du Collectif des Ombres et d'une armée de Mandaloriens, Maul attaque les généraux de Sidious : le Comte Dooku et le général Grievous. Deuxième nouvelle collection à petit prix dans la galaxie Star Wars ce mois-ci ! Après la collection anthologique centrée sur un protagoniste de la galaxie lointaine, nous vous proposons avec cette gamme, des récits dans le canon de l'histoire. Depuis 2015, Marvel publie des comics qui se déroulent dans le même univers que les films et les séries télévisées. L'histoire Dark Maul - Fils de Dathomir est l'une des dernières publiées par Dark Horse. Le récit complète la trajectoire de Dark Maul telle que les fans ont pu la découvrir après sa mort supposée dans La Menace Fantôme, et son retour dans la série animée Clone Wars. Il y possède alors le Sabre Noir ce qui en fait de facto le leader des Mandaloriens. Une intrigue qui se poursuivra, bien après la mort de Maul, dans la série Disney+ The Mandalorian.