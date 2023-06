Sherlock Holmos et l'affaire des joyaux de la couronne

Les joyaux de la couronne ont disparu ? Voilà une affaire à la hauteur du célèbre détective canin Sherlock Holmos et de sa fidèle acolyte Dr Catson ! Mais avec plusieurs suspects et une piste qui tourne en rond, pourront-ils attraper le coupable à temps ? Plus de 30 jeux à résoudre (labyrinthes, etc.) pour élucider le mystère !