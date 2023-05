Journal intime d'un voyageur chamanique

A l'été 2020, Jonathan Lehmann a vécu la semaine la plus folle de son existence. Quatre jours de suite, il a bu un breuvage sacré venu d'Amazonie : l'ayahuasca. Connue pour ses vertus thérapeutiques, cette préparation à base de plantes utilisée par les chamans permet, grâce à des visions, une plongée au tréfonds de soi. En tête à tête avec les facettes les plus sombres de lui-même, Jonathan a dû explorer en profondeur ses addictions, ses pulsions, ses angoisses. C'est en les regardant en face et en les acceptant qu'il a pu progresser sur le chemin de l'évolution personnelle... et du bonheur. A propos de l'auteur Avec ses deux ouvrages précédents, Journal intime d'un touriste du bonheur et Les Antisèches du Bonheur, Jonathan Lehmann a renouvelé l'univers du développement personnel en nous donnant des clés pour faire de notre mental tyrannique un véritable outil de bonheur. Fort d'une communauté de 300 000 followers sur les réseaux, il anime des lives sur Facebook et Instagram, où il partage, dans son style sincère et drôle, ses avancées sur le chemin du travail sur soi. Il est aussi l'auteur de méditations guidées, disponibles sur son application 7Mind. " Sans concession mais plein de tendresse envers ses faiblesses d'être humain, Jonathan partage avec nous ce qu'il a appris sur lui-même lors de cette parenthèse, des leçons de vie à l'écho profitable pour chacun de nous. " Happinez