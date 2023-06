Dictionnaire Larousse Mini

- Une nomenclature très importante dans un format très pratique à transporter partout. - Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires et précises, des remarques d'orthographe et d'usage bien mises en évidence grâce à un système d'encadrés, des petites astuces pour écrire sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison... - En annexe, la liste de tous les mots touchés par la réforme de l'orthographe. - Le plus de l'édition 2024 : une couverture moderne et une refonte complète avec ajouts de nouveaux mots et mises à jour.