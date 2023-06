Ma cuisine d'été. 80 recettes de vacances

" Voilà des années que mes copines, qu'elles soient seules, mères ou aujourd'hui grands-mères, me pressent de leur trouver un livre de cuisine pour l'été, quand les maisons se remplissent, les amis passent, les enfants débarquent avec leurs copains et qu'on n'en peut plus de la tomate-mozza ! Alors, j'ai rassemblé mes recettes préférées, celles que je fais le plus souvent à la saison estivale : elles sont simples, peu onéreuses et ne nécessitent jamais un matériel sophistiqué. Des recettes, empruntées à ma tradition tunisienne, italienne, bref, méditerranéenne, enrichies d'emprunts à mes super copines-bonnes fées, à certains chefs ou journalistes culinaires et déclinées à l'envi. " Andrée Zana-Murat, autrice à succès de nombreux ouvrages, propose ici une ode à l'été et à ses produits dans cet ouvrage pratique, très riche, plein de digressions et d'idées pour des buffets, des apéros dinatoires, des grandes tablées... Bref, des recettes qui régalent, se partagent, rassemblent. Un livre à glisser dans sa valise !