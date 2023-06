Née en 1890 et morte en 1976, Agatha Christie laisse derrière elle soixante-quatorze romans, seize pièces de théâtre et vingt-huit recueils de nouvelles. Elle est l'une des reines incontestées du roman policier, en ayant donné naissance à des détectives aussi emblématiques qu'Hercule Poirot ou Miss Jane Marple. Son succès mondial a été confirmé par de multiples adaptations, qu'elles soient cinématographiques ou télévisuelles. Pourtant, malgré cette notoriété, la romancière elle-même demeure dans l'ombre, dissimulée derrière ses personnages et ses intrigues. En parcourant sa vie, la présente biographie a pour dessein de faire découvrir cette femme incroyablement moderne par certains côtés, fascinée par les voyages, multipliant les expériences pour mieux nourrir son imaginaire. Car Agatha Christie est aussi Agatha Mallowan, l'épouse d'un archéologue réputé qu'elle a suivi sur des chantiers de fouilles dans les années 1930 et 1950. Accompagner la romancière dans ses voyages tout comme dans son intimité permet de comprendre tout ce qu'elle a mis d'elle-même dans ses écrits, dans le portrait d'un protagoniste ou dans la description d'un lieu. A l'issue de cette relecture, ses romans et ses nouvelles apparaissent comme un miroir de son existence, une manière de nous livrer un peu d'elle-même. Son regard sur le monde, amusant, cruel, cynique, ou ironique, conserve toujours une forme de bienveillance, de douceur, qui explique notre attachement à ses créations, du petit détective belge maniéré et obsessionnel à la vieille dame si perspicace lorsqu'il s'agit de comprendre les comportements de ses contemporains. Arnaud Coutant est professeur de droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Menant des recherches en droit constitutionnel et en histoire des idées politiques, il travaille également sur le rapprochement entre droit et littérature, en s'intéressant à la présence d'éléments juridiques dans les oeuvres romanesques. Il est l'auteur d'une biographie d'Alexis de Tocqueville, parue chez Ellipses en 2019.