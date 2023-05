Cahier de vacances pour adultes Paris. Edition 2024

Les Jeux Olympiques sont le plus grand événementsportif mondial. Le tour est venu pour Paris d'accueillir le monde et de célébrer lesvaleurs de l'olympisme ! Préparez-vous à Paris 2024 avec plus de 100 exercices inédits pour se préparer aux Jeux. Grace à plus de 100 execices variés, il permet de se replonger dans l'univers olympique de se préparer pour Paris 2024 : quiz, tests et jeux... à la fin de l'été vous saurez tout sur les sports olympiques, les sites des compétitions et les athlètes. Richement illustré (photos et illustrations), ce cahier de vacances pour d'adultes s'adresse à tous à partir de 18 ans.