Super HxEros Tome 9

Des envahisseurs de l'espace, appelés Parasites, cherchent à éliminer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme toute envie sexuelle. Sans libido, plus de reproduction et sans reproduction plus de naissances. Heureusement cinq héros lycéens considères comme les plus libidineux de la planète décident de s'opposer aux Parasites pour sauver l'humanité !