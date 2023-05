Le point d'impact : ce qui arrive (à soi, au monde, au mur de la cuisine) y laisse sa marque. A la multiplicité de ces marques (traces, coupures etc.) répond une multiplicité de formes (poèmes). point d'impact est composé de trois parties : L'ensemble s'ouvre par "le jeu des sept réels" - les textes les plus récemment écrits. Fragments de vie très concrets et pensées se conjuguent, se mêlent, ou au contraire font contrepoint. Récit en vers où la prose continument affleure, "sept trouées d'elle et nuit" se tient à la lisière entre rêve et réalité, entre nuit immémorielle et quête de présence. Une femme avance au rythme de la rivière et traverse différents tableaux, paysages ruraux et urbains. Dans "ricochet", le poème, dense, court, à la manière des haïkus, est à la fois caillou et lancer, naît de l'expérience sensible, et se prolonge en faisant recueil des empreintes des lieux divers du jaillissement.