L’ascension des dragons

Sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des Hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les Héritiers, répartis en Clans, vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma n'est pas n'importe quelle Héritière, elle est la Reine des Dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il ?