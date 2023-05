Convaincu que la survie dans le Grand Nord - bien au-delà des villages inuits qu'il a visités - est non seulement possible mais aisée, l'ethnologue et explorateur canadien, Vilhjalmur Stefansson lance deux expéditions polaires en 1913 et 1921. La première, cherchant à prouver que tout ce dont un individu a besoin pour survivre se trouve simplement caché sous la glace, tourne à la catastrophe, et de la seconde, tentative de colonisation de l'île Wrangel, ne reviendra qu'une rescapée... No Limit est le récit de ces deux fiascos. Mais en associant à la véritable histoire, celle, fictive, d'un professeur d'université en pleine crise de la quarantaine, Luke Healy explore, avec la sobriété déjà à l'oeuvre dans Americana, les questions intemporelles du dépassement de soi, de l'isolement, mais aussi du regard et du jugement d'autrui et de la difficulté de s'en détacher.