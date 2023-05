Lutter contre les stéréotypes

Qu'il s'agisse de journaux, de publicité, d'oeuvres cinématographiques ou littéraires, l'impératif de ne pas véhiculer des stéréotypes (notamment sexuels et raciaux) s'impose dans le contrôle des images, des discours et des représentations non seulement dans l'agenda politique de groupes minoritaires, mais aussi, de façon croissante, dans la loi. Comment définir un stéréotype ? Comment les stéréotypes sont-ils devenus un problème ? Toute représentation, en tant qu'elle peut figer son objet, n'est-elle pas susceptible de devenir un stéréotype ? La lutte contre les stéréotypes ne risque-t-elle pas d'entrer en conflit avec la liberté d'expression ? L'ouvrage, pluridisciplinaire, a pour but d'ébaucher des réponses et de souligner les difficultés et les paradoxes d'une injonction normative qui a les atours de l'évidence mais qui n'a pas été suffisamment questionnée.