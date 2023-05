Darwin à la plage. L'évolution dans un transat

Pourquoi et comment la théorie de l'évolution de Charles Darwin a-t-elle bouleversé notre vision du monde ? Lorsqu'il publie De l'origine des espèces en 1859, Charles Darwin bouscule les croyances et provoque des débats passionnés dans la société toute entière. Aujourd'hui, tout en faisant partie des piliers de la connaissance, la théorie de l'évolution continue de déranger car elle brise l'idée d'une Nature généreuse et prévoyante et remet en cause la place de l'homme. Installez-vous confortablement dans un transat, et laissez-vous conter par Jean-Baptiste de Panafieu comment Charles Darwin, jeune naturaliste curieux embarquant pour un périple autour du monde, a révolutionné notre façon de penser. Cette nouvelle édition entièrement actualisée comporte des ajouts sur les effets du climat ainsi que sur l'évolution des virus. Prix "Le goût des sciences".