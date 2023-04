L'Ogre du chemin

"Peut-être qu'il suffirait d'un ogre, pas trop grand ni trop gros, mais assez costaud quand même. Sur chaque bras, il nous porterait, en rentrant de l'école". Au fil de ses mots simples, de ses phrases qui sonnent comme celles des comptines, Gaelle Perret nous entraîne à la suite de ses personnages pour une promenade onirique à dos d'ogre. Personnage ambivalent par exemple, l'ogre fascine, il est costaud, protecteur et a des allures de super héros mais il suffit d'un rien, d'une contrariété, et il peut devenir le personnage inquiétant croqueur d'enfants. Ce texte merveilleux célèbre l'imagination enfantine qui a le pouvoir de rendre "le monde plus vaste et plus sauvage". . Il est magnifié par les peintures à l'aquarelle joyeuses et ruisselantes de soleil de Juliette Lagrange. Un régal.