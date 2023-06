Mini-organiseur scolaire primaire Anatole Latuile 2023-2024, organisation enfants

Un mini-organiseur ultra compact pour les enfants, à accrocher ou à aimanter sur le frigo ! Retrouvez une grande double-page par mois, pour que l'enfant note chaque jour ses activités et rendez-vous : leçons, exposés, sport, sorties, amis, etc. Chaque mois, une blague d'Anatole pour s'amuser tout en s'organisant ! Un espace de notes et une listes des trucs à ne pas oublier à remplir sur la pochette, dans laquelle on peut également ranger des messages, papiers, notes... Des pages bonus : mes copains et copines, mes supers activités, mes films préférés, les anniversaires à souhaiter, les tables de conjugaisons... Plus de 600 stickers pour personnaliser au mieux son organiseur Calendrier millésimé 12 mois de septembre 2023 à août 2024.