L’Opéra de quat’sous / La Bosse / Le Procès de quat’sous

L'Arche vous propose des Grands Formats pour traverser une oeuvre dramatique en plusieurs tableaux. Ce volume comprend : une nouvelle traduction de L'Opéra de quat'sous, suivie d'un appareil de notes et commentaires, un scénario de cinéma La Bosse (tiré de la pièce et adapté par Pabst), et des écrits théoriques sur l'art et le cinéma. Directement inspirée de L'Opéra des gueux de John Gay, L'Opéra de quat'sous est une comédie musicale, créée en 1928 à Berlin puis en 1933 à Broadway. Elle est publiée en traduction française pour la première fois en 1959 dans les volumes complets à L'Arche. Les songs sont mis en musique par Kurt Weill. En rupture avec la tradition de l'opérette apolitique et insipide du début du 20e siècle, la pièce connaît rapidement un succès retentissant ("la folie des quat'sous") qui ne fléchira jamais.