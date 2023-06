Au paradis infernal du metal brut, l'amour est en fusion dans le magma torride du plus grand festival de musiques extrêmes d'Europe : le HELLFEST. Barbara, Nounours et Mike, autoproclamés "horde des enfers", ont décidé d'y transformer la War Zone... en Love Zone. Leur objectif ? Faire de ce rendez-vous incontournable des métalleux un véritable site de rencontres en tous genres, et plus si affinités. Hellfest Metal Love, nouvel album de la collection Hellmoute des éditions Rouquemoute, crie haut et fort l'amour du metal et déclare sa flamme au festival. "En associant musiques extrêmes et amour, Jorge Bernstein, Fabrice Hodecent et Pixel Vengeur font la synthèse entre l'esprit du metal et l'âme du festival", approuve Ben Barbaud, fondateur du Hellfest. La BD emmène le lecteur au coeur du festival. Décors, foules, ambiance... Le souci du détail est poussé au paroxysme par les auteurs ! "Les crowd surfings où la foule entière vous porte vers les cieux, les camarades de bagarre qui relèvent immédiatement ceux qui tombent pendant un pogo, les refrains braillés en choeur par le public pour les groupes qu'il aime, voilà autant de démonstrations de l'amour qui règne au Hellfest", confirme le youtubeur Metalliquoi dans sa préface. LET'S LOVE.